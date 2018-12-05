KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Lisans Ön lisans Ortaöğretim KPSS tercihleri

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemi için tercihlerin ne zaman başlayacağı, pek çok memur adayının merak ettiği konu oldu. KPSS 2018/2 tercihlerinin başlayacağı tarihi öğrenmek isteyen vatandaşlar, araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin tüm merak edilenler...

ÖSYM TARİH VERDİ

KPSS 2018/2 tercih tarihleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan bilgilere göre Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başlığıyla gerçekleştirilen duyuruya göre süreç, 11 Aralık tarihinde başlayacak ve 20 Aralık tarihinde sona erecek. Kılavuz bilgileri de bu tarihlerde erişime açılacak.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

YAŞI BÜYÜK OLANA ÖNCELİK TANINACAK

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

ÖSYM BİLGİLERİ ESAS ALINACAK

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.