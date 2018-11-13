KPSS tercihleri başlıyor! KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınava katılım gösteren binlerce adayın elde ettiği puan ile gerçekleştireceği KPSS tercihleri, devlet dairelerine yerleşebilmek için ön koşul olacak. Peki, KPSS 2018/2 tercihleri ne zaman alınacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı tarihle ilgili detaylı bilgiler
KPSS tercih tarihleri ve tercih kılavuzu hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce öğrenci, konuyla ilgili araştırmalarına başladı. İşte, ÖSYM'nin son yayımladığı bilgilere göre KPSS tercihleri ve kılavuz bilgileri hakkında bazı bilgiler
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS 2018/2 tercih tarihleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan bilgilere göre Devlet Persone Başkanlığı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başlığıyla gerçekleştirilen duyuruya göre süreç, 11 Aralık tarihinde başlayacak ve 20 Aralık tarihinde sona erecek.
Kılavuz bilgileri de bu tarihlerde erişime açılacak.
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