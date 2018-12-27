KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖSYM tarafından alınan KPSS-2018/2 tercihlerinin sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından beklentileri artan memur adayları, ÖSYM'den gelecek haber ve duyurulara odaklanmış durumda. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) alınan KPSS-2018/2 tercihlerinin sonuçları henüz açıklanmadı. Aralık ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte sorgulamalarına hız veren vatandaşlar, bu hususta ÖSYM'nin bir açıklamasının olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak geçmiş yıllardaki sonuç açıklama hızını baz alırsak, KPSS-2018/2 tercih sonuçlarının en geç 15 gün içinde erişime açılacağını söyleyebiliriz.
Konuya dair ÖSYM'den açıklama ya da önemli bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir.
Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir.
Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.
KPSS HAKKINDA BİLGİ
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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