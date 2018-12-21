KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için ÖSYM tarafından alınan KPSS-2018/2 tercihleri 20 Aralık'ta son buldu. Gözler şimdi ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmenin ardından sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri 20 Aralık'a kadar alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılan tercihlerin ardından memur adaylarının heyecanlı bekleyişi başladı. Tercih sonuçlarına yönelik bilgi almak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin konuya dair açıklaması olup olmadığını merak ediyor. İşte, KPSS-2018/2 tercih sonuçları hakkında detaylar...
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak geçmiş yıllardaki sonuç açıklama hızını baz alırsak, KPSS-2018/2 tercih sonuçlarının en geç 15 gün içinde erişime açılacağını söyleyebiliriz.
Konuya dair ÖSYM'den açıklama ya da önemli bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir.
Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir.
Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle