KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS tercihleri için belirlenen süreç devam ediyor. Kamu kurumlarında devlet memuru olabilmek için ÖSYM'nin hazırladığı sınava giren ve buradan aldığı puanlarla tercih sürecine başlayan binlerce kişi, KPSS tercih sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS tercih sonuçları, tercih döneminin bitmesine günler kala araştırılmaya başlandı. Kendilerine tanınan tercih haklarını tamamlayan birçok aday, KPSS tercih sonuçları için beklemeye başladı. Peki, 2018/2 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
11-20 Aralık tarih aralığında tamamlanacak olan KPSS tercih sürecinin ardından gözler KPSS tercih sonuçları aşamasına çevrildi. ÖSYM, KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Sonuçların 2019 Ocak ayı itibariyle açıklanacağı öngörülüyor.
ATAMA NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
YANLIŞ BİLGİ DURUMUNDA ATAMA İPTAL EDİLEBİLECEK
KPSS'de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle