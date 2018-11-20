KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Tercihler ne zaman başlayacak?
KPSS tercih kılavuzu, kamu dairelerinde görev almak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. KPSS tercih kılavuzu aracılığıyla sahip oldukları puana göre tercihlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ardından ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmeye kilitlenecek. Peki, KPSS 2018 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Devlet dairelerinde görev almak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı KPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde erişime açılacak. Devlet Personel Başkanlığı'nın belirlediği boş kontenjanlara göre belirlenecek olan KPSS 2018 tercih kılavuzu, kamu adayları tarafından değerlendirilecek. İşte, KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı
KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2018 yılının son tercihleri, ÖSYM tarafından 11 Aralık tarihinde alınacak. Devlet Personel Başkanlığı'nın belirlediği boş kadrolar için gerçekleştirilecek tercihler, 20 Aralık tarihine kadar devam edecek. Kılavuz ise bu tarih aralığında erişime açılmış olacak.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.
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