KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 14 Temmuz Pazar günü (bugün) gerçekleşiyor. Sınav için hazırlıklara aylar öncesinden başlayan memur adayları, şimdiden soru-cevap araştırmasına başladı. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Sonuç tarihi belli mi? İşte, 2019 KPSS 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı takvimi
KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu bugün saat 10.15'te yapılacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Öğleden sonra 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumuna katılacakların da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. Adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
ÖSYM, KPSS 2019 takviminde sonuç için net tarih verdi ancak sorular ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihle ilgili bir bilgilendirmede bulunmadı.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.
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