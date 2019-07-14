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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.07.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 14 Temmuz Pazar günü (bugün) gerçekleşiyor. Sınav için hazırlıklara aylar öncesinden başlayan memur adayları, şimdiden soru-cevap araştırmasına başladı. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Sonuç tarihi belli mi? İşte, 2019 KPSS 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı takvimi

KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu bugün saat 10.15'te yapılacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Öğleden sonra 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumuna katılacakların da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. Adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

ÖSYM, KPSS 2019 takviminde sonuç için net tarih verdi ancak sorular ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihle ilgili bir bilgilendirmede bulunmadı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

 

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