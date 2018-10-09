KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? ÖSYM KPSS sonucu için tarih verdi
KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Ortaöğretim düzeyinde memurluk sınavına giren adaylar, 7 Ekim Pazar gününden beri bu soruya yanıt arıyor. 2018 KPSS soruları ve cevapları için adayların ÖSYM ais.osym.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ortaöğretim sınavı geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleşti. Sınav stresini geride bırakan memur adayları, şimdi heyecanla KPSS soruları ve cevap anahtarının erişime açılmasını bekliyor. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
ÖSYM'nin akademik takvimine göre, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının kasım ayında açıklanacak olması nedeniyle sabırsızlanan memur adayları, ÖSYM’den soru-cevap duyurusu bekliyor.
SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANIR?
KPSS soruları ve cevapları, sınavın ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Soru ve cevapların bir kısmının açıklanması ile, adaylar puanlarını tahmin edebilecek ve bir öngörüde bulunabilecek. ÖSYM ise KPSS soru ve cevapların açıklanması konusunda resmi bir açıklama paylaşmadı.
KAFİLE SORUSU ZORLADI
KPSS lise sınavında bazı sorular adayları zorladı bunların başında ise kafile sorusu var. Yaptıkları yorumlarda A,B,C,D, E ve F kafilesi sorusunu eleştiren memur adayları, fazla zaman kaybettiklerini ifade ettiler.
@senemakpul
Kafile sorusunda oyalandığım kadar matematikte oyalanmadım be
@hakantunca21
Kafile sorusu hariç diğerleri çok basitti
@iremmkenarr
Kafile sorusundan sonra toparlayamadım #KPSS
@bilge0058
Kafile sorularında efsane mantık kullandım kesin yanlış çıkacak. #KPSS
@ahmtshn02
İlk defa ösym bi güzellikte bulundu sınav gayet basitti gençler bu sefer kötü alanların kendi suçu maalesef :
@_sedayalcin_
#KPSS F kafilesinin yerini bulan varmı ya ? Acaba sağ salim varabildiler mi evlerine?
BUKET
Allah için F kafilesini gören var mı nereye gitti o #KPSS
@Glzr_7_
#KPSS yılın beyin yakan sorusu kafile sorusunu yapan varsa cidden tebrik ediyorum o kişileri sorgusuz mülakatsız atayın hak ettiler
@gulistanbsdn
Kafile sorusunu okuduktan sonra o an etrafa baktım ben neredeyim napıyoruz biz dedim. #KPSS
@duyuhcrt21
Mantığın 4 sorusunu oluşturan kafile sorusu düşman başına
@Siirovski00
Tenis sorusunda bildiğim bütün Tenisçileri yazdım ,yazık ki Hülya Avşarı yazamadım...Marsel gelmedi aklıma...Djokovic Federer Nadal #kpss
@Rakici_zombi06
A,B,C,D,E,F kafilesi ile ilgili sorunun Türkçe'yle ne alakası var daha onu düşünüyorum
@mervenin50tonu
#KPSS yılın beyin yakan sorusu; kafile sorusunu yapan varsa cidden tebrik edip direkt atamak lazım! Hakkıdır
@_hilalgurbuz
Bu kadar kültürlü olsam Kpss’ye mi girerim? Sadece soruyorum #KPSS
@nebilimbenne
A, B, C, D, E ve F kafileleri hala beynimi hissetmiyorum
@Huyssusscukkk
Nerde detay var hepsini sormuşlar.
@Melvaveyla
Türkçe'deki müzeye mi limana mı diyen kafile senin orada ne işin var #2018Kpss #Kpss
@UkalaanizElif
A,B,C,D,E ve F kafilesi beyni mükemmel yaktı #KPSS
@adamimsumo
su yılda nüfus su kadardı bu yılda 75milyon bunun sebebi nedir diye bir soru vardı
@dogaozdogann
Kpss deki matematik soruları yks de olsaydı şu an hukuk okuyordum yemin ederim.
@Smyraarslann
Turist kafilesi kimse Allah belasını vermiştir umarım.
AYŞENUR 🌙
@Ayysenur7
Ayrıca tenis sorusuyla yüzümüzü güldürdüğün için teşekkürler.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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