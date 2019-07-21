KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
2019-KPSS Alan Bilgisi 3'üncü oturumu 21 Temmuz Pazar günü yapıldı. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamındaki oturumda işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında sorular soruldu. KPSS oturumlarının büyük bir kısmının tamamlanmasıyla birlikte soru-cevap araştırmaları hız kazandı. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi 2. ve 3. Oturumu 20-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti.
KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar öncesinde bir tahmin yürütmek isteyen memur adayları, soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
SORULAR - CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları hakkında ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. ÖSYM sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarihte yer aldı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre sonuçlar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden 29 Ağustos'ta açıklanacak.
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