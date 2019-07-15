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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.07.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

KPSS soruları ne zaman yayımlanır? Sosyal medyada çok konuşulan 2019 KPSS soruları

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KPSS soruları ne zaman yayımlanır? Sosyal medyada çok konuşulan 2019 KPSS soruları

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk 2 oturumu olan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz Pazar günü sona erdi. İlk oturuma 644 bin 557, ikinci oturuma ise 376 bin 709 adayın başvurduğu KPSS’ye birçok aday'15 dakika' kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle giremedi. Sınavda çıkan sorular ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının tamamlanması ardından gözler sınavda çıkan sorulara çevrildi. ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. KPSS sonuçları için şimdiden sabırsızlanan adaylar bir tahmin yürütme amacıyla soruları ve cevapları bekliyor. Peki, KPSS soruları ne zaman yayımlanır?

SORU VE CEVAP TARİHİ BELLİ Mİ?

Sınav takvimiyle KPSS’ye dair önemli tarihleri bildiren ÖSYM, soru ve cevaplarla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. KPSS 2019 ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilir, soru ve cevaplar ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

2019 KPSS’NİN EN ÇOK KONUŞULAN SORULARI

Seyit onbaşının vurduğu geminin adı nedir?

KPSS’nin hemen ardından yanıtı en çok aranılan sorulardan biri de Türkiye’nin ilk sondaj gemisi oldu. Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı Fatih’tir. Önceki adıyla Deepsea Metro II, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir.

İspanya’da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir?

KPSS'de İspanya'da yapılan boğa güreşi festivalinin adı soruldu. İspanya'da yapılan boğa güreşi festivalinin adı San Fermin Festivali'dir.

Amerikan armudu verilen meyvenin adı nedir?

2019 KPSS’ye damga vuran soru ise hiç kuşkusuz Amerikan armudu oldu. Bu meyvenin Türkiye’deki karşılığını merak eden adaylar, düşüncelerini sosyal medyadan esprili bir dille paylaştı. Pek çok kişinin yanıt aradığı Amerikan armudu meyvesinin ülkemizde bilinen adı avokadodur.

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