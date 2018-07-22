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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.07.2018 - 16:19, Son Güncelleme:

KPSS soru yorumları sosyal medya gündeminde… Sorular ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?

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KPSS soru yorumları sosyal medya gündeminde… Sorular ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?

Lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları bugün tamamlandı. Sabah ve öğle sonrası olmak üzere iki oturumda gerçekleşen KPSS’de çıkan sorular sosyal medyaya da konu oldu. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Sınava giren adaylar sorular için nasıl yorumlarda bulundu? KPSS nasıldı, zor muydu?

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün gerçekleşti. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi. Öğleden sonra yapılan Eğitim Bilimleri Sınavı ise 80 dakikada sona erdi. Sınavda çıkan sorular ve oturumların zorluk derecesi sosyal medyaya da konu oldu.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağı ile ilgili resmi bir tarih bulunmuyor. Sınavın ardından birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. KPSS sınav sonuçları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

SORU YORUMLARI

Büşbüşşş‏ @belerbusraa
#KPSS Her zamanki gibi heyecandan elim ayağım birbirine dolaştı. Oktay'ı, çiçeklerini, sinema günlerini Twitter’dan öğrendim. Okuyamadığım sorular, yaptığım yanlışlar, bildiğim halde işaretlemediğim soruların doğru çıkması…

aykut erol‏ @aykutteroll
#KPSS botullinumu görünce bir an mikrobiyoloji sınavındayım sandım teşekkürler Şeyda Hoca :;)

yasmin 👑‏ @Ysmnar1
Sheaksper'in "olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu'' sözü sınavdan bize ince bir göndermeydi sanırım #KPSS

Melih Yıldız‏ @MeliiihYldz
Sınav çalışmadan giren kafası rahat tayfaya basit geliyor ki ben de bu gruptanım :) ama basit değildi sorular açıklanınca ya da sonuçlar açıklanınca göreceksiniz

Yankı Baykoç‏ @yankibaykoc92 
İstiklal Marşının ilk bestecisini, ikinci bestecisini, kazanılan ödülün bağışlandığı kurumu, yayınlandığı gazeteyi, dergiyi, düzenleyen bakanlığı biliyorum. Adamlar yazıldığı binayı sordular. Hayatımın özeti gibi.

Meral Tutcalı‏Onaylanmış hesap @KeLebegindansi
#KPSS’nin en şık sorusu: Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele Dönemi’nde adına “Rum sındığı” da dediğin savaşın ismi nedir? Cevabı: Başkomutanlık Meydan Savaşı idi.

@isli_issiz
Yav o değilde #KPSS Türkçe sorularını çözerken Türk olduğumdan şüphe ettim, YÖKDİL'de bu kadar zorlanmadım ben.

@eddaguven
130dk da bu sınavı yetiştiren bordo berelidir, süper kahramandır ne biliyim değişik bir şeydir yani #KPSS

Nazlı‏ @monaroza111
Soru: Mehmet Akif Ersoy istiklal marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı ? Ben: Hacı Bayram Veli türbesi diğerleri hep cami bir tek bu türbeymiş #KPSS

 

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