KPSS soru yorumları sosyal medya gündeminde… Sorular ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?
Lisans düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları bugün tamamlandı. Sabah ve öğle sonrası olmak üzere iki oturumda gerçekleşen KPSS’de çıkan sorular sosyal medyaya da konu oldu. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Sınava giren adaylar sorular için nasıl yorumlarda bulundu? KPSS nasıldı, zor muydu?
KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün gerçekleşti. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi. Öğleden sonra yapılan Eğitim Bilimleri Sınavı ise 80 dakikada sona erdi. Sınavda çıkan sorular ve oturumların zorluk derecesi sosyal medyaya da konu oldu.
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sınav soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağı ile ilgili resmi bir tarih bulunmuyor. Sınavın ardından birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. KPSS sınav sonuçları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.
SORU YORUMLARI
Büşbüşşş @belerbusraa
#KPSS Her zamanki gibi heyecandan elim ayağım birbirine dolaştı. Oktay'ı, çiçeklerini, sinema günlerini Twitter’dan öğrendim. Okuyamadığım sorular, yaptığım yanlışlar, bildiğim halde işaretlemediğim soruların doğru çıkması…
aykut erol @aykutteroll
#KPSS botullinumu görünce bir an mikrobiyoloji sınavındayım sandım teşekkürler Şeyda Hoca :;)
yasmin 👑 @Ysmnar1
Sheaksper'in "olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu'' sözü sınavdan bize ince bir göndermeydi sanırım #KPSS
Melih Yıldız @MeliiihYldz
Sınav çalışmadan giren kafası rahat tayfaya basit geliyor ki ben de bu gruptanım :) ama basit değildi sorular açıklanınca ya da sonuçlar açıklanınca göreceksiniz
Yankı Baykoç @yankibaykoc92
İstiklal Marşının ilk bestecisini, ikinci bestecisini, kazanılan ödülün bağışlandığı kurumu, yayınlandığı gazeteyi, dergiyi, düzenleyen bakanlığı biliyorum. Adamlar yazıldığı binayı sordular. Hayatımın özeti gibi.
Meral TutcalıOnaylanmış hesap @KeLebegindansi
#KPSS’nin en şık sorusu: Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele Dönemi’nde adına “Rum sındığı” da dediğin savaşın ismi nedir? Cevabı: Başkomutanlık Meydan Savaşı idi.
@isli_issiz
Yav o değilde #KPSS Türkçe sorularını çözerken Türk olduğumdan şüphe ettim, YÖKDİL'de bu kadar zorlanmadım ben.
@eddaguven
130dk da bu sınavı yetiştiren bordo berelidir, süper kahramandır ne biliyim değişik bir şeydir yani #KPSS
Nazlı @monaroza111
Soru: Mehmet Akif Ersoy istiklal marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı ? Ben: Hacı Bayram Veli türbesi diğerleri hep cami bir tek bu türbeymiş #KPSS
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