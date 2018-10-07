KPSS ortaöğretim sınavı tamamlandı... İşte sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bugün tamamlandı. Ortaöğretim sınavı 10.15'te başladı. 130 dakika süren sınav saat 12.25'te bitti. Şimdi ise gözler sonuçları açıklanacağı tarihte. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilen 2018-KPSS'nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarih de şimdiden merak konusu oldu. Yaklaşık 3 milyon memur adayının girdiği KPSS ortaöğretim sınavında adaylara, genel yetenek ve genel kültür testleri için 130 dakika (2 saat 10 dakika) verildi. Verilen süre içerisinde soruları cevaplamaya çalışan adaylar, alacakları puana dair bir öngörüde bulunabilmek için soru- cevap sorgulaması yapıyor.
KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta ortasında ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği akademik takvime göre, 7 Ekim tarihli KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 8 Kasım Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kmlk Numaraları ve şifreler le ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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