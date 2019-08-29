ÖSYM KPSS sonuçlarını bugün açıklayacak! KPSS sonuçları saat kaçta açıklanır?
Yüz binlerce lisans mezununun memur olabilmek adına katılım sağladığı KPSS sınavının sonuçları, bugün içinde adayların erişimine açılacak. ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanacak sonuçlar için tüm gözler ÖSYM'nin duyuru sayfası ve Twitter hesabında. Peki, KPSS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
2019 KPSS'nin farklı oturumlarına katılan adaylar, ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre bugün içinde açıklanması beklenen sonuçlara odaklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, alacakları puanlara göre memur alımı ilanlarını takip edecek vatandaşlar, öğle saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte sonuç araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Memur olma hayali kuran lisans mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen, 2019 KPSS sınavına ilişkin sonuçlar bugün içinde ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklanacak.
Sonuçların açıklanacağı saate yönelik bir bilgi ise henüz yok. KPSS sonuçları adayların erişimine açıldığı andan itibaren haberimizde yer vereceğiz.
SONUÇLAR TEBLİĞ EDİLMEYECEK
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
BU KURALLARA UYMAYANLARIN SINAVI İPTAL EDİLMİŞ SAYILACAK
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
Sınava, atandığı salonda girmesi,
Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
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