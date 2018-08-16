KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarih
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 22 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS lisans sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarih.
ÖSYM tarafından yapılan KPSS lisans sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar.
KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN?
Kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan KPSS genel kültür ve genel yetenek testi, bu yıl 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Eğitim bilimleri testinin de aynı günün öğle saatlerinde gerçekleştirildiği sınavın sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde erişime açılacak.
DHBT YIL SONUNDA, ÖABT AĞUSTOS AYINDA
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.
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