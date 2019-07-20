KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) 14 Temmuz Pazar günü düzenlenen Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından, alan bilgisi oturumlarından ilk ikisi tamamlandı. Gözler şimdi KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihlerde. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce adayın ter döktüğü KPSS'de, birçok oturum geride kaldı. Söz konusu oturumlara katılım sağlayan vatandaşlar, sonuçların ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.
ÖABT OTURUMU NE ZAMAN?
KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.
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