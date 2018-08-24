KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS Lisans sonuçları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 22 Temmuz'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Öte yandan öğretmen adaylarının katılım sağladığı ve 5 Ağustos'ta tamamlanan 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS lisans sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından belirlenmişti. İşte, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katılmıştı. Kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan KPSS genel kültür ve genel yetenek testi ve Eğitim bilimleri testinin sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde erişime açılacak.
Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin girdiği KPSS ÖABT sınavı 5 Ağustos Pazar günü tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı bilgilere göre sınav sonuçları ise 31 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak.
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