KPSS sonuçları için saat detayı! KPSS ne zaman açıklanacak?
Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilen KPSS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre bugün erişime açılacak. Kamu dairelerinde görev almak isteyen birçok vatandaşın katılım gösterdiği KPSS sonuçlarının ardından gözler tercih dönemine çevrilecek. Peki, Türkiye genelinde düzenlenen ve on binlerce kişinin merakla araştırdığı KPSS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin yapacağı sonuç açıklama süreci hakkında bazı bilgiler
KPSS sonuçları, lise seviyesinde sınava dahil olan birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Devlet dairelerinde çalışmak için KPSS puanına ihtiyaç duyacak olan birçok vatandaş, KPSS sonuçlarının açıklanacağı anı sorgulamaya başladı. Peki, ÖSYM'nin sınav takviminde bugün açıklayacağını duyurduğu KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8 Kasım Perşembe günü açıklanacağı daha önce duyurulan KPSS sonuçları için günün ilk saatleri itibariyle araştırmalar başladı. 2016 ortaöğretim KPSS sonuç açıklama sürecinde saat 14.55'te açıklanan sonuçların, bu yıl da aynı zaman diliminde erişime açılacağı öngörülüyor.
2016 YILINDA 3 MİLYON 294 BİN ADAY SINAVA GİRDİ
ÖSYM'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği KPSS Ortaöğretim sınavına 3 milyon 294 bin aday katılım sağladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde 60'ar soruyla karşılaşan adaylar, Genel Yetenek alanında 16,9 ortalama yaparken, Genel Kültür için bu rakam 13 oldu.
TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS'ye katılan adaylar, puanların açıklanmasının ardında tercih sürecini bekleyecek.
ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirme gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacak.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.
Tercih sürecinin önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.
ATAMA SÜRECİNDE EKSTRA MÜLAKAT GERÇEKLEŞMEYECEK
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacak. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacak.
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