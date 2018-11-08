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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.11.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

KPSS sonuçları için saat detayı! KPSS ne zaman açıklanacak?

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KPSS sonuçları için saat detayı! KPSS ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilen KPSS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre bugün erişime açılacak. Kamu dairelerinde görev almak isteyen birçok vatandaşın katılım gösterdiği KPSS sonuçlarının ardından gözler tercih dönemine çevrilecek. Peki, Türkiye genelinde düzenlenen ve on binlerce kişinin merakla araştırdığı KPSS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin yapacağı sonuç açıklama süreci hakkında bazı bilgiler

KPSS sonuçları, lise seviyesinde sınava dahil olan birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Devlet dairelerinde çalışmak için KPSS puanına ihtiyaç duyacak olan birçok vatandaş, KPSS sonuçlarının açıklanacağı anı sorgulamaya başladı. Peki, ÖSYM'nin sınav takviminde bugün açıklayacağını duyurduğu KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Kasım Perşembe günü açıklanacağı daha önce duyurulan KPSS sonuçları için günün ilk saatleri itibariyle araştırmalar başladı. 2016 ortaöğretim KPSS sonuç açıklama sürecinde saat 14.55'te açıklanan sonuçların, bu yıl da aynı zaman diliminde erişime açılacağı öngörülüyor.

2016 YILINDA 3 MİLYON 294 BİN ADAY SINAVA GİRDİ

ÖSYM'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği KPSS Ortaöğretim sınavına 3 milyon 294 bin aday katılım sağladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde 60'ar soruyla karşılaşan adaylar, Genel Yetenek alanında 16,9 ortalama yaparken, Genel Kültür için bu rakam 13 oldu.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS'ye katılan adaylar, puanların açıklanmasının ardında tercih sürecini bekleyecek.

ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirme gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacak.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Tercih sürecinin önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.

ATAMA SÜRECİNDE EKSTRA MÜLAKAT GERÇEKLEŞMEYECEK

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacak. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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