KPSS sınavı ne zaman? 2019 KPSS'ye kaç gün kaldı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2019 yılında yapacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) lisans düzeyinde girmek isteyen memur adayları, artık sınav için gün sayıyor. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi, 2019 KPSS tarihlerini sorguluyor. Peki, KPSS sınavı ne zaman? 2019 KPSS'ye kaç gün kaldı?
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavın başvuruları 15 Mayıs tarihinde sona ermişti. Haziran ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte, sınav tarihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Başvuruları 15 Mayıs tarihinde sona eren, 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na, kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına veya Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmen kadrolarında istihdam edilmek isteyen vatandaşlar katılım sağlayacak.
2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak.
Adayların tümü, sınavın 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Duyuruda ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmelerinin de zorunlu olacağı kaydedildi.
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