KPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı! İşte sınav giriş belgesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı! İşte sınav giriş belgesi
GeriGündem KPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı! İşte sınav giriş belgesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
02.10.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

KPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı! İşte sınav giriş belgesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı! İşte sınav giriş belgesi

KPSS sınav giriş belgesi ile sınava girecekleri salon bilgilerini ve yerlerini öğrenecek olan öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek olan sınavın giriş belgesini edinmek isteyen vatandaşlar, KPSS sınav yerleri sorgulamalarına başladı. Peki, memur olma hayali kuran vatandaşların katılım sağlayacağı KPSS sınav giriş yerleri nereden öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS sınav yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanmaya başlandı. Bir süredir binlerce adayın hazırlıklarını sürdürdüğü KPSS Ortaöğretim sınavına bu hafta sonu katılım sağlayacak olan öğrenciler, KPSS sınav giriş yerleri sorgulamalarına başladı. Peki, sınava nerede ve hangi salonda girebileceklerini öğrenebilecekleri KPSS sınav giriş yerleri nereden sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN SORGULANABİLECEK?

Kamu dairelerinde memur olarak çalışma hayali kuran vatandaşların bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü KPSS, 7 Ekim Pazar günü ÖSYM tarafından yurt genelinde gerçekleştirilecek. KPSS Ortaöğretim sınavının giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çıktı alınabilecek. Bu belgede, adayların hangi binada ve hangi salonda sınava katılacağı bilgileri yer alacak.

SINAVA GİRECEK OLAN ADAYLARA ÖSYM'DEN ÖNEMLİ UYARILAR

Sınav salonunda uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler yayımlayan ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması için bu kurallara riayet etmesi gerektiğini hatırlattı. İşte, sınav salonuna alınmayacak olan materyaller ve dikkat edilmesi gereken kurallar;

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE FOTOĞRAF DETAYI

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

KİMLİK BELGESİNE DİKKAT

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da dev operasyon! 417 kişi hakkında gözaltı kararı...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Flaş yaz saati kararı

Üsküdar'da lüks otomobil otobüs durağına daldı

Akın Öztürk'ün oyunu tutmadı: 'Beni de kurtardın'