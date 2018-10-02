KPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı! İşte sınav giriş belgesi
KPSS sınav giriş belgesi ile sınava girecekleri salon bilgilerini ve yerlerini öğrenecek olan öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek olan sınavın giriş belgesini edinmek isteyen vatandaşlar, KPSS sınav yerleri sorgulamalarına başladı. Peki, memur olma hayali kuran vatandaşların katılım sağlayacağı KPSS sınav giriş yerleri nereden öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS sınav yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanmaya başlandı. Bir süredir binlerce adayın hazırlıklarını sürdürdüğü KPSS Ortaöğretim sınavına bu hafta sonu katılım sağlayacak olan öğrenciler, KPSS sınav giriş yerleri sorgulamalarına başladı. Peki, sınava nerede ve hangi salonda girebileceklerini öğrenebilecekleri KPSS sınav giriş yerleri nereden sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN SORGULANABİLECEK?
Kamu dairelerinde memur olarak çalışma hayali kuran vatandaşların bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü KPSS, 7 Ekim Pazar günü ÖSYM tarafından yurt genelinde gerçekleştirilecek. KPSS Ortaöğretim sınavının giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çıktı alınabilecek. Bu belgede, adayların hangi binada ve hangi salonda sınava katılacağı bilgileri yer alacak.
SINAVA GİRECEK OLAN ADAYLARA ÖSYM'DEN ÖNEMLİ UYARILAR
Sınav salonunda uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler yayımlayan ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması için bu kurallara riayet etmesi gerektiğini hatırlattı. İşte, sınav salonuna alınmayacak olan materyaller ve dikkat edilmesi gereken kurallar;
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur
SINAV GİRİŞ BELGESİNDE FOTOĞRAF DETAYI
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
KİMLİK BELGESİNE DİKKAT
Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.
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