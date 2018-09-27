KPSS ortaöğretim sınav yerleri AİS üzerinden erişime açıldı
KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ortaöğretim sınav yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınav esnasında yanında bulundurması gerekenlerden biri olan KPSS sınav giriş belgesi 'Aday İşlemleri Sayfası' üzerinden görüntülenip çıktısı alınabiliyor. Sınav saat 10:15'te başlayacak, sınav süresi 130 dakika. Dikkat! Sınavda 15 dakika kuralı uygulanıyor. Sınava girecek olanlar sınav binalarında en geç saat 10:00'da olmaları gerekiyor. İşte KPSS KPSS ortaöğretim sınavına gireceklerin bilmesi gereken diğer detaylar
KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklar devam ederken ÖSYM'den beklenen duyuru geldi. ÖSYM, resmi sitesi ve Twitter adresi üzerinden KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler. İşte KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin bilgiler...
7 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!
- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,
-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,
- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.
ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortaöğretim ve Lise mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. Sonuçlar posta yoluyla iletilmeyecek ve sadece ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenilebilecek.
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