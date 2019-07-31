KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Alan Bilgisi ve ÖABT için tarih verdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) 28 Temmuz tarihinde tamamlandı. Sınavı geride bırakan memur adayları, şimdi de tercih dönemini ve sonuç tarihini beklemeye başladı. KPSS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, 2019- KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınavla ilgili detaylar.
KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) temmuz ayında yapılan sınavlarla geri de kaldı. KPSS maratonunu tamamlayan vatandaşlar, şimdi de sonuç tarihine odaklandı. Sınava yönelik yapılan değerlendirme sonrası sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek, daha sonra ise tercih dönemi başlayacak. İşte, KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları hakkında bilgiler.
ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.
YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecekler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecek. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.
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