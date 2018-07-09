KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi

Yüz binlerce kişinin memur olma hayaliyle katılacağı KPSS için artık çok az bir zaman kaldı. 2018 KPSS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih tüm memur adayları tarafından merakla bekleniyor. Yüz binlerce kişinin katılım sağlayacağı sınav öncesi adaylar, KPSS sınavı giriş belgesini ÖSYM AİS aracılığıyla öğrenebilecek. İşte, 'KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı...

KPSS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, 22 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan KPSS sınavına ait sınav giriş belgelerini henüz adayların erişimine açmadı. KPSS giriş yerleri, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan son 1 hafta önce yayınlanmaktadır. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

KPSS SINAV TARİHLERİ

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos. Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 5 Ağustos, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos olarak belirlendi.