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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 22:35, Son Güncelleme:

KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

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KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), devlet kurumlarında personel olmak isteyen adayların katılımıyla 14-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Sınava kısa zaman kala, 2019 KPSS sınav giriş yerleri de adayların gündemine gelmeye başladı. Konuya dair bilgi sahibi olmak isteyenler, 'KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte, o konuya dair bazı bilgiler.

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başvuruları 15 Mayıs tarihinde sona erdi. 2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak. Peki, KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte, 2019 KPSS'ye dair detaylar.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na, kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına veya Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmen kadrolarında istihdam edilmek isteyen vatandaşlar katılım sağlayacak.

Temmuz ayında yapılacak olan KPSS'nin sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin ÖSYM'nin sitesinden, sınavdan 1-2 hafta önce yayımlanması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

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