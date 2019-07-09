KPSS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri nasıl çıktı alınır?
KPSS sınav giriş yerleri, sınava günler kala araştırılmaya başlandı. 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS dolayısıyla sınav giriş belgelerini çıktı almak isteyen binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden çıktı olarak alınabilecek olan KPSS sınav giriş belgesi hakkında bazı bilgiler
KPSS sınav giriş belgesi, hafta sonuna çok az zaman kala araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Sınava girecekleri yeri geçtiğimiz hafta öğrenen adaylar, KPSS sınav giriş belgesini çıktı alarak sınava dahil olabilecek. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman çıktı alınabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÇIKTI ALINIR?
KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar, KPSS sınav yerlerini sistem üzerinden çıktı alabilecek. AİS sistemine giriş, ÖSYM şifresi haricinde E-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
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ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)
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