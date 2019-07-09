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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

KPSS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri nasıl çıktı alınır?

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KPSS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri nasıl çıktı alınır?

KPSS sınav giriş yerleri, sınava günler kala araştırılmaya başlandı. 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS dolayısıyla sınav giriş belgelerini çıktı almak isteyen binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden çıktı olarak alınabilecek olan KPSS sınav giriş belgesi hakkında bazı bilgiler

KPSS sınav giriş belgesi, hafta sonuna çok az zaman kala araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Sınava girecekleri yeri geçtiğimiz hafta öğrenen adaylar, KPSS sınav giriş belgesini çıktı alarak sınava dahil olabilecek. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman çıktı alınabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÇIKTI ALINIR?

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar, KPSS sınav yerlerini sistem üzerinden çıktı alabilecek. AİS sistemine giriş, ÖSYM şifresi haricinde E-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

KPSS GİRİŞ BELGESİNİ ÇIKTI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

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