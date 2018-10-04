KPSS sınav giriş belgesi ile salon bilgilerinizi öğrenin!
KPSS sınav yerleri, giriş belgesi ile birlikte kolayca öğrenilebilecek. Türkiye genelinde hemen her ilçede gerçekleştirilecek olan KPSS Ortaöğretim sınavı, kamu memuru olmak isteyenler için önem arz edecek. Alacakları puanlar ile kamu kurumlarının açacağı açık pozisyonlara başvurabilecek olan vatandaşlar, hafta sonu 130 dakika boyunca ter dökecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nereden edinilebilecek? İşte, sınav yerleri ve detaylı bilgiler
KPSS sınav giriş belgesi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınav öncesi sorgulanmaya devam ediliyor. Uzun süredir bu sınav için hazırlıklarını sürdüren vatandaşların, 7 Ekim Pazar günü gireceği sınav öncesi alacağı KPSS sınav giriş belgesi, bina ve salon bilgilerini içerecek. Adayın fotoğrafının görünür bir şekilde olması gereken sınav giriş belgesi, görevliler tarafından kontrol edilecek. İşte, KPSS sınav giriş yerleri hakkında bazı bilgiler
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKTI ALINIR?
KPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, AİS şifresi ile giriş yapacakları aşağıdaki ekrandan, sınav giriş belgelerini kolayca edinebilecekler. Sınav giriş belgesinin çıktı alındığı esnada görünür olması önem arz edecek. Aynı zamanda bu belgenin üzerinde herhangi bir yazı ve işaret olması, adayın sınavının geçersiz sayılmasına neden olacak.
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SÜRÜCÜ BELGESİ KABUL OLMAYACAK
Adayların sınava girerken yanında bulundurması gereken belgeler arasında kimlik yer alacak. Sürücü belgesi kimlik yerine sayılmadığı için geçerli sayılmayacak. Bunlar dışında,
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı geçerli sayılan belgeler arasında yer alacak.
SINAVDA YANINIZA NELER ALABİLİRSİNİZ
Sınav salonunda uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler yayımlayan ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması için bu kurallara riayet etmesi gerektiğini hatırlattı. İşte, sınav salonuna alınmayacak olan materyaller ve dikkat edilmesi gereken kurallar;
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur
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