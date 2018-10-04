KPSS sınav giriş belgesi ile salon bilgilerinizi öğrenin!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS sınav giriş belgesi ile salon bilgilerinizi öğrenin!
GeriGündem KPSS sınav giriş belgesi ile salon bilgilerinizi öğrenin!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
04.10.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

KPSS sınav giriş belgesi ile salon bilgilerinizi öğrenin!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KPSS sınav giriş belgesi ile salon bilgilerinizi öğrenin!

KPSS sınav yerleri, giriş belgesi ile birlikte kolayca öğrenilebilecek. Türkiye genelinde hemen her ilçede gerçekleştirilecek olan KPSS Ortaöğretim sınavı, kamu memuru olmak isteyenler için önem arz edecek. Alacakları puanlar ile kamu kurumlarının açacağı açık pozisyonlara başvurabilecek olan vatandaşlar, hafta sonu 130 dakika boyunca ter dökecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nereden edinilebilecek? İşte, sınav yerleri ve detaylı bilgiler

KPSS sınav giriş belgesi, hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınav öncesi sorgulanmaya devam ediliyor. Uzun süredir bu sınav için hazırlıklarını sürdüren vatandaşların, 7 Ekim Pazar günü gireceği sınav öncesi alacağı KPSS sınav giriş belgesi, bina ve salon bilgilerini içerecek. Adayın fotoğrafının görünür bir şekilde olması gereken sınav giriş belgesi, görevliler tarafından kontrol edilecek. İşte, KPSS sınav giriş yerleri hakkında bazı bilgiler

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKTI ALINIR?

KPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, AİS şifresi ile giriş yapacakları aşağıdaki ekrandan, sınav giriş belgelerini kolayca edinebilecekler. Sınav giriş belgesinin çıktı alındığı esnada görünür olması önem arz edecek. Aynı zamanda bu belgenin üzerinde herhangi bir yazı ve işaret olması, adayın sınavının geçersiz sayılmasına neden olacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGENİZİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ BELGESİ KABUL OLMAYACAK

Adayların sınava girerken yanında bulundurması gereken belgeler arasında kimlik yer alacak.  Sürücü belgesi kimlik yerine sayılmadığı için geçerli sayılmayacak. Bunlar dışında,

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı geçerli sayılan belgeler arasında yer alacak.

SINAVDA YANINIZA NELER ALABİLİRSİNİZ

Sınav salonunda uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler yayımlayan ÖSYM, adayların mağduriyet yaşamaması için bu kurallara riayet etmesi gerektiğini hatırlattı. İşte, sınav salonuna alınmayacak olan materyaller ve dikkat edilmesi gereken kurallar;

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yıkım ekipleri Adnan Oktar'ın villasında

İşkadını hipnoz edilince ortaya çıktı! Ankara’daki yan komşu…

Eşi ve sevgilisi aynı gün doğurdu

Şok görüntü ortaya çıktı! ‘Gidiyor bu cenaze…’