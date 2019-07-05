KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! KPSS ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş yerlerini ÖSYM’den sorgulayabilecek. Bu gelişmenin ardından sınav tarihi araştırma konusu oldu. Peki, KPSS ne zaman yapılacak?
Adayların, aylardır yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı için son viraja girildi. Temmuz ayı ile birlikte sınava yönelik araştırmalarına hız veren memur adayları, sınav tarihini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Temmuz'da organize edilecek 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.
SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM’DEN SAAT UYARISI
Duyuruda ayrıca 14 Temmuz'daki 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adayların "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu için saat 10.00'dan sonra "Eğitim Bilimleri" oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı.
KPSS SINAV TARİHLERİ
2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak.
Adayların tümü, sınavın 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Duyuruda ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmelerinin de zorunlu olacağı kaydedildi.
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