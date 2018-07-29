KPSS saat kaçta bitecek? Alan bilgisi sınavı kaç dakika sürecek?
KPSS alan bilgisi 3.oturumu için adaylar saat 10.00 itibariyle salonlara alındı.. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan 2018-KPSS lisans alan bilgisi 3. oturumunda adaylar, şşletme, muhasebe vei statistik sorularını çözmeye çalışacak. KPSS saat kaçta bitecek? Alan bilgisi sınavı kaç dakika sürecek?
Lisans düzeyinde KPSS Alan Bilgisi sınavıyla devam ediyor. ÖSYM’nin düzenlediği KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci ve ikinci oturumu 28 Temmuz Pazar günü tamamlandı, bugün ise 3. Oturum gerçekleşiyor. Peki, KPSS saat kaçta bitecek? Alan bilgisi sınavı kaç dakika sürecek?
SINAV KAÇTA BİTECEK?
Bir milyonu aşan adayın başvuruda bulunduğu KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı. Bu hafta ise alan bilgisi oturumları gerçekleşiyor. 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi sınavlarının birinci ve ikinci oturumları dün tamamlandı. KPSS alan sınavları kapsamında işletme, muhasebe ve istatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü oturum ise bugün gerçekleşecek. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 10.15
BİNALARA GİRİŞ SAATİNE DİKKAT!
Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Adayların, 10.00'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.
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