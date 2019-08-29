KPSS P121 nedir? KPSS P10 nedir?
ÖSYM tarafından 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sonuçları 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Sonuçlarla birlikte P121 ve P10 puan türü de merak konusu oldu. Peki, KPSS P121 nedir? KPSS P10 nedir?
Öğretmenlerin KPSS ve ÖABT sınavları sonuçlarına göre atanabilmek için P10 ve P121 puanları oluşuyor. Bu puanlar öğretmen atamasında kullanılıyor. 16 daldaki öğretmenlik için hesaplanan P121 puanı, Genel Kültür - Genel Yetenek + Eğitim Bilimleri + ÖABT sonuçlarından oluşmaktadır. P10 puanı; kılavuzda belirtilen branşlar harici atamalarda kullanılıyor.
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