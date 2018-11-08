KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu için bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak?
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından cevap kağıtları da adayların incelemesi için erişime açılmıştı. Sınav sonuçlarını öğrenen adayların gündeminde ise KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman yapılacağı yer aldı. Peki, KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, açıklanan sınav sonuçlarıyla birlikte adayların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
CEVAP KAĞITLARI ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI
07 Eylül 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Kasım 2018 tarihinde saat 16.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI
Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının günlerdir heyecanla beklenen sonuçları, daha önceden ilan edildiği gibi 8 Kasım'da açıklandı.
Sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günlerdir beklenti içinde olan adaylar, kendi sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayan kişiler, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte, sonuçlarını kontrol edebilir.
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