KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 7 Ekim'de düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler bu kez KPSS ortaöğretim tercihlerine çevrildi. Aldıkları puanlar kapsamında tercih yaparak memur olma hayali kuran vatandaşlar, KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?
ÖSYM tarafından, KPSS ortaöğretim puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, yerleştirme yapmak için aday tercihlerinin ne zaman alınacağı merak konusu oldu. İşte, 2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında merak edilen detaylar...
2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında henüz net bir tarih yok. Öte yandan, KPSS ortaöğretim düzeyine sınavından puan alanları da kapsayan Kamu Personel Seçme Sınavı-2017/2 (KPSS) tercihleri geçtiğimiz yıl, 14 Kasım'dan itibaren 23 Kasım'a kadar yapılmıştı.
Bu bilgiler göz önüne alındığında bu yıl yine benzer tarihlerde tercih işlemlerine yönelik bir açıklama olabileceği tahmin ediliyor. Bu hususta gelişmeler olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
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