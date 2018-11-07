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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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07.11.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise KPSS sonuçları

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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise KPSS sonuçları

2018 KPSS Öğretim sınavının sonuçları için artık son viraja girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Ekim'de düzenlenen sınavın sonuçları, sınava katılım sağlayan yüz binlerce vatandaş tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen etabının sonuçları, kısa bir süre içinde memur adaylarının erişimine açılacak. 2018 KPSS Ortaöğretim sınavından alacakları puanlar kapsamında devlet memuru olma hayali kuran vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek 'sonuçlar açıklandı' haberine kilitlenmiş durumda. İşte, 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının günlerdir heyecanla beklenen sonuçları, daha önceden ilan edildiği gibi 8 Kasım 2018 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandığı takdirde adaylar, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte, sonuçlarını kontrol edebilecek.

SONUÇLAR TEBLİĞ EDİLMEYECEK

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

 

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