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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.11.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

KPSS sonuçları sonrası sayısal bilgiler yayımlandı! Genel Kültür testinde ortalama arttı

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KPSS sonuçları sonrası sayısal bilgiler yayımlandı! Genel Kültür testinde ortalama arttı

ÖSYM tarafından açıklanması beklenen KPSS sonuçları için beklenen açıklama 14.00'da yapıldı. Memur olma hedefiyle sınava giren 1 milyon 24 bin kişi, KPSS sonuçları için beklenti içerisindeydi. KPSS sonuçlarının ardından yayımlanan verilere göre sınavı iptal edilen aday sayısı, 595 olarak açıklandı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı KPSS sonuçları hakkında detaylı bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 7 Ekim'de yapılan 2018 KPSS Ortaöğetim sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından söz konusu sınava katılım sağlayan yüz binlerce aday, sonuçları nasıl ve nereden sorgulayabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, KPSS sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

GENEL KÜLTÜR TESTİNDE ORTALAMA YÜKSELDİ

2016 yılında gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının ardından ÖSYM'nin verilerine göre ortalama, Genel Yetenek testinde 16,9, Genel Kültür testinde 13 olarak açıklanmıştı. Bu yıl gerçekleştirilen sınavda ise Genel Yetenek testinde ortalama 16,2 olurken, Genel Kültür testinde ortalama 16,3'e yükseldi.

159 BİN ADAY SINAVA GİRMEDİ

İki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavına bu yıl 1 milyon 183 bin 245 kişi başvurmuştu. ÖSYM, Başvuruların ardından sınava katılan aday sayısını 1 milyon 24 bin kişi olarak açıkladı. Sınavı iptal olan aday sayısı ise 595 olarak belirtildi. Bu verilere göre sınava girmeyen aday verisi 159 bin 244 olarak yansıdı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI

Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının günlerdir heyecanla beklenen sonuçları, daha önceden ilan edildiği gibi 8 Kasım'da açıklandı.

Sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günlerdir beklenti içinde olan adaylar, kendi sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayan kişiler, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte, sonuçlarını kontrol edebilir.

KPSS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.11.2018)
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