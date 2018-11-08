KPSS sonuçları sonrası sayısal bilgiler yayımlandı! Genel Kültür testinde ortalama arttı
ÖSYM tarafından açıklanması beklenen KPSS sonuçları için beklenen açıklama 14.00'da yapıldı. Memur olma hedefiyle sınava giren 1 milyon 24 bin kişi, KPSS sonuçları için beklenti içerisindeydi. KPSS sonuçlarının ardından yayımlanan verilere göre sınavı iptal edilen aday sayısı, 595 olarak açıklandı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı KPSS sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 7 Ekim'de yapılan 2018 KPSS Ortaöğetim sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından söz konusu sınava katılım sağlayan yüz binlerce aday, sonuçları nasıl ve nereden sorgulayabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, KPSS sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
GENEL KÜLTÜR TESTİNDE ORTALAMA YÜKSELDİ
2016 yılında gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının ardından ÖSYM'nin verilerine göre ortalama, Genel Yetenek testinde 16,9, Genel Kültür testinde 13 olarak açıklanmıştı. Bu yıl gerçekleştirilen sınavda ise Genel Yetenek testinde ortalama 16,2 olurken, Genel Kültür testinde ortalama 16,3'e yükseldi.
159 BİN ADAY SINAVA GİRMEDİ
İki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavına bu yıl 1 milyon 183 bin 245 kişi başvurmuştu. ÖSYM, Başvuruların ardından sınava katılan aday sayısını 1 milyon 24 bin kişi olarak açıkladı. Sınavı iptal olan aday sayısı ise 595 olarak belirtildi. Bu verilere göre sınava girmeyen aday verisi 159 bin 244 olarak yansıdı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI
Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının günlerdir heyecanla beklenen sonuçları, daha önceden ilan edildiği gibi 8 Kasım'da açıklandı.
Sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günlerdir beklenti içinde olan adaylar, kendi sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayan kişiler, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte, sonuçlarını kontrol edebilir.
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