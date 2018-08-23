KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte 2018 lise KPSS'nin yapılacağı tarih
Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların katılım sağlayacakları ve sonucunda aldıkları puana göre devlet kurumlarında istihdam edilebildikleri KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. 03-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlar, bir yandan sınava hazırlık yaparken bir yandan da KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başvuruları alınan ve yüz binlerce vatandaşın katılım sağlayacağı 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ağustos ayının son günlerinin gelmesi ve Lisans mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS sınavlarının da tamamlanmasıyla birlikte gözler bu kez KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, 2018 lise KPSS'nin yapılacağı tarih...
ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşın başvuru yaptığı Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden tamamlanmıştı.
Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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