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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.08.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı | Lise KPSS geç başvuru işlemi

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KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı | Lise KPSS geç başvuru işlemi

ÖSYM tarafından ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı için 3-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvurularını yapamayan vatandaşlar için bir kez daha başvuru fırsatı doğdu. Peki, KPSS geç başvurusu nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim geç başvurusu için son gün ne zaman?

2018-KPSS Ortaöğretim için geç başvuru süreci başladı. Çeşitli sebepler nedeniyle KPSS ortaöğretim sınavı başvurusunda bulunamayan vatandaşları yakından ilgilendiren geç başvuru süreci bugün, ÖSYM tarafından başlatıldı. Söz konusu sınav için geç başvuru hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar şimdi KPSS geç başvuru işlemini nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. İşte, ortaöğretim KPSS geç başvurusu hakkında merak edilen detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlar için, Ortaöğretim KPSS geç başvuru süreci bugün ÖSYM tarafından başlatıldı.

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; 2018-KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvuruları 01.08.2018 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Yani başvurular bugün gece yarısı son bulacak. Öte yandan geç başvurucu ücreti ise 90 TL olarak belirlendi. Geç başvuru yapacak adayların sınav ücretini aynı gün ödemesi gerekiyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava, ortaöğretim okullarından, mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşın başvuru yaptığı ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

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