KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı | Lise KPSS geç başvuru işlemi
ÖSYM tarafından ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı için 3-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvurularını yapamayan vatandaşlar için bir kez daha başvuru fırsatı doğdu. Peki, KPSS geç başvurusu nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim geç başvurusu için son gün ne zaman?
2018-KPSS Ortaöğretim için geç başvuru süreci başladı. Çeşitli sebepler nedeniyle KPSS ortaöğretim sınavı başvurusunda bulunamayan vatandaşları yakından ilgilendiren geç başvuru süreci bugün, ÖSYM tarafından başlatıldı. Söz konusu sınav için geç başvuru hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar şimdi KPSS geç başvuru işlemini nasıl yapacaklarını öğrenmek istiyor. İşte, ortaöğretim KPSS geç başvurusu hakkında merak edilen detaylar...
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI
Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlar için, Ortaöğretim KPSS geç başvuru süreci bugün ÖSYM tarafından başlatıldı.
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; 2018-KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvuruları 01.08.2018 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Yani başvurular bugün gece yarısı son bulacak. Öte yandan geç başvurucu ücreti ise 90 TL olarak belirlendi. Geç başvuru yapacak adayların sınav ücretini aynı gün ödemesi gerekiyor.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınava, ortaöğretim okullarından, mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşın başvuru yaptığı ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle