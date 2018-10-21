KPSS önlisans sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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21.10.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

KPSS önlisans sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

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KPSS önlisans sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Önlisans düzeyindeki 2018 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) için kısa bir süre kaldı. ÖSYM’nin resmi sayfasından hatırlatmada bulunduğu KPSS önlisans sınavı önümüzdeki ay gerçekleşecek. Peki, KPSS önlisans sınavı ayın kaçında gerçekleşecek? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen önlisans mezunlarının KPSS heyecanı başladı. 28 Ağustos-12 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS önlisans sınavı, 4 Kasım'da gerçekleşecek. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle hazırlıklarını hızlandıran adaylar, bir yandan da kişisel bilgilerinin yanı sıra sınav yeri detaylarının yer aldığı KPSS önlisans sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, KPSS önlisans sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, son durum

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sınav sonuçları 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sınav giriş belgelerinin tarihiyle ilgili ise bir açıklama yapmış değil. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesinin 26 Ekim’de erişime açılması bekleniyor.

DHBT NE ZAMAN?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. ÖSYM, her yılın ilk ayların tüm bu yılın takvimini açıklıyor. 2018 takvimine göre, bu yılki son sınav din hizmetleri sınıfında görev alacak memur adayları ilgilendiren Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT). 9-17 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan DHBT 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 

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