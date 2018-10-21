KPSS önlisans sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Önlisans düzeyindeki 2018 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) için kısa bir süre kaldı. ÖSYM’nin resmi sayfasından hatırlatmada bulunduğu KPSS önlisans sınavı önümüzdeki ay gerçekleşecek. Peki, KPSS önlisans sınavı ayın kaçında gerçekleşecek? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen önlisans mezunlarının KPSS heyecanı başladı. 28 Ağustos-12 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS önlisans sınavı, 4 Kasım'da gerçekleşecek. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle hazırlıklarını hızlandıran adaylar, bir yandan da kişisel bilgilerinin yanı sıra sınav yeri detaylarının yer aldığı KPSS önlisans sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, KPSS önlisans sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, son durum
KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sınav sonuçları 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sınav giriş belgelerinin tarihiyle ilgili ise bir açıklama yapmış değil. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesinin 26 Ekim’de erişime açılması bekleniyor.
DHBT NE ZAMAN?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. ÖSYM, her yılın ilk ayların tüm bu yılın takvimini açıklıyor. 2018 takvimine göre, bu yılki son sınav din hizmetleri sınıfında görev alacak memur adayları ilgilendiren Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT). 9-17 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan DHBT 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle