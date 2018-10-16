KPSS önlisans sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
KPSS (Kamu Personel Seçme Sınav) önlisans sınavı için kısa bir süre kalması nedeniyle sınav giriş belgesine yönelik araştırmalar hız kazandı. Başvuruları kısa bir süre önce tamamlanan KPSS önlisans sınavı, kasım ayında gerçekleşecek. Peki, KPSS önlisans sınavı tam ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
KPSS ortaöğretim sınavı ardından gözler önlisans oturumuna çevrildi. Önlisans düzeyindeki KPSS, 4 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de erişime açılacak. Memur olma hayali kuran adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş belgesini takip ediyor. KPSS başvuru kılavuzuna göre, adayların sınava giderken ‘KPSS Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurması şart. Bunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya T.C kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslının da adayların yanında bulunması gerekiyor. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacak. Peki, KPSS önlisans sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
ÖSYM, KPSS önlisans sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağına dair net bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.
A VE B GRUBU KADROLARIN KAPSAMI
A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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