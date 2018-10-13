KPSS Önlisans sınavı için nefesler tutuldu! 2018 Önlisans KPSS sınavı ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) farklı eğitim düzeylerine yönelik yapılan oturumları ÖSYM tarafından organize edilmeye devam ediyor. Son olarak 7 Ekim'de KPSS Ortaöğretim sınavı tamamlandı. Gözler şimdi iki yıllık üniversite mezunu vatandaşların katılım sağlayacağı KPSS Önlisans sınavının yapılacağı tarihte. Peki, KPSS Önlisans sınavı ne zaman yapılacak?
Kamuya bağlı kurumlarda memur olarak çalışma hayali kuran kişilerin ilgi gösterdiği KPSS Önlisans sınavı için nefesler tutuldu. Aylardır sınavda yüksek puan almak adına yoğun şekilde çalışan vatandaşlar, ekim ayının gelmesiyle birlikte sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, KPSS Önlisans sınavının ÖSYM tarafından yapılacağı tarih...
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; KPSS önlisans sınavı 04 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
KPSS NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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