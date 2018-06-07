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    KPSS Ön lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2018 KPSS başvuru tarihleri

    Hürriyet Haber
    07.06.2018 - 10:16 | Son Güncelleme:

    Devlete bağlı kamu kurumlarında çalışma hayali kuran milyonlarca ön lisans ve ortaöğretim(lise) mezunu, 2018 yılında yapılması planlanan 2018 KPSS Ön lisans sınavı ve 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını ve söz konusu sınavlar için başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında ÖSYM'nin açıklamalarını araştıran vatandaşlar, sorularına yanıt arıyor. Peki, ön lisans KPSS ne zaman? 2018 KPSS ön lisans sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? Lise KPSS ne zaman? 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı başvuru tarihi ne zaman?

    Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren ön lisans bölümlerini bitiren vatandaşlar bu yıl yapılacak olan 2018 Ön lisans KPSS'nin başvuru ve sınav tarihini öğrenmek istiyor. Öte yandan, Ortaöğretim (lise) mezunlarına yönelik düzenlenecek olan 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı da lise mezunu yüz binlerce vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2018'de yapılacak olan ortaöğretim ve ön lisans KPSS sınavları hakkında merak edilen detaylar...

    ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN?

    Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan adayların ter dökeceği 2018 KPSS Ön lisans sınavı, ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre;  04 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvurular ise 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak.

    ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN?

    Kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecek ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlar için yapılacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı, ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre;  7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapacak. 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

    KPSS NEDİR?

    Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

    a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

    b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

    Etiketler: KPSS Ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? , Lise Kpss Sınavı Ne Zaman
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