KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?
Üniversitelerin iki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS ön lisans sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih, söz konusu sınava katılım sağlayan çok sayıda vatandaşın merak ettiği konu oldu. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik araştırma yapan vatandaşlar, ÖSYM'nin bu hususta yaptığı açıklamaları öğrenmek istiyor. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamuda memur olma hayali kuran ön lisans mezunu vatandaşlar, bu hayallerinin ilk adımı olan KPSS sınavına geçtiğimiz günlerde katılım sağladı. Şimdi ise sınavdan alacakları puanlarla, kamudaki boş kadrolar için tercih yapmak istiyorlar. İşte, KPSS ön lisans etabının sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ÖSYM TARİH VERDİ
Ön lisans mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunanlara yönelik 4 Kasım'da düzenlenen sınavın sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden 29 Kasım 2018’de adayların erişimine açılacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
KPSS NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle