KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Net bilgi
KPSS Ön Lisans sonuçları için beklenen tarih yaklaşıyor. Memurluğa ilk adımı atabilme amacıyla ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava dahil olan binlerce kişi, KPSS Ön Lisans sonuçları için yapılacak olan açıklamaya odaklandı. Peki, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı tarih hakkında ÖSYM tarafından verilen tarih detayları
KPSS sonuçları için geri sayım başladı. 04 Kasım tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen KPSS için gözler sonuç aşamasına çevrildi. Alacakları puana göre devlet kadrolarında tercihlerini gerçekleştirecek olan binlerce kişi, ÖSYM'nin duyurduğu sonuç açıklama tarihine dikkat kesildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla araştırılan o detaylar
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4 Kasım tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının ardından gözler sonuç aşamasına çevrildi. ÖSYM, KPSS Ön Lisans sonuçlarını 29 Kasım Perşembe günü adayların erişimine açacak.
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS 2018/2 tercih tarihleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan bilgilere göre Devlet Persone Başkanlığı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başlığıyla gerçekleştirilen duyuruya göre süreç, 11 Aralık tarihinde başlayacak ve 20 Aralık tarihinde sona erecek.
Kılavuz bilgileri de bu tarihlerde erişime açılacak.
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