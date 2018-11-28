KPSS sonuçları açıklandı! KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı
KPSS sonuçları ÖSYM tarafından az önce açıklandı. Sınav takviminde 29 Kasım tarihinde açıklanacağı ibaresi yer alan KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini erken tamamlaması dolayısıyla bir gün önce açıklandı. İşte, KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı
KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM tarafından az önce kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi. 4 Kasım tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının sonlanmasının ardından tüm gözler, ÖSYM'nin resmi internet sitesine çevrilmişti. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sonuçlar 10.30'da erişime açıldı. İşte, KPSS sonuçları sorgulama ekranı
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YAKLAŞIK 750 BİN KİŞİ SINAVA KATILIM SAĞLADI
801 bin kişinin başvurularını gerçekleştirdiği KPSS Ön Lisans sınavına, 749 bin kişi katılım gösterdi. Katılım göstermeyen kişi sayısı ise 51 bin olarak açıklanırken, sınavı geçersiz sayılan kişiler ise 385 olarak açıklandı.
TERCİH SÜRECİ SONUÇLARDAN İKİ HAFTA SONA BAŞLAYACAK
Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuda bulunan açık pozisyonlar için belirlenecek olan kadro bilgileri, 11 Aralık tarihinde kılavuza aktarılarak ÖSYM'ye teslim edilecek. Aldıkları puan ile kendilerine uygun gördükleri pozisyonları tercih edecek olan adaylar, bu işlemi 20 Aralık tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Bu tercih dönemi, KPSS 2018/2 adı altında yapılacak.
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