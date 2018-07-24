KPSS Ön lisans başvuru tarihi ne zaman? İşte, Ön lisans KPSS'nin yapılacağı tarih

Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan adayların ter dökeceği KPSS Ön lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Aylardır hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, sınav için başvuruların ne zaman başlayacağını ve sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte, KPSS Ön lisans sınavına dair merak edilen tüm soruların yanıtları...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI

2018 KPSS Ön lisans sınavı ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; 04 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvurular ise 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS Ön lisans başvuru tarihi ne zaman? İşte, Ön lisans KPSS'nin yapılacağı tarih

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın(KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarının tamamlanmasının ardından, ön lisans düzeyinde uygulanacak olan 2018 KPSS ön lisans sınavının ne zaman yapılacağı ve bu sınav için başvuruların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Ön lisans KPSS ne zaman? KPSS Ön lisans başvuru tarihi ne zaman?

Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan adayların ter dökeceği KPSS Ön lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Aylardır hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, sınav için başvuruların ne zaman başlayacağını ve sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte, KPSS Ön lisans sınavına dair merak edilen tüm soruların yanıtları...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI

2018 KPSS Ön lisans sınavı ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; 04 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvurular ise 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.