KPSS ön linans sınavı ne zaman yapılacak? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS ön lisans sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi tarafından merak edilmeye başladı. Vatandaşlar memur olabilme hayaliyle girecekleri KPSS sınavının tarihini ve sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KPSS ön linans sınavı ne zaman yapılacak? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2018 KPSS önlisans sınavına ait başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, üniversitelerin iki yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan adayların ter dökeceği 2018 KPSS önlisans sınavının ÖSYM tarafından yapılacağı tarihe çevrildi.
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; KPSS önlisans sınavı 04 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav giriş belgesi, sınavın gerçekleşeceği tarihe en geç 1 hafta kala ÖSYM tarafından adayların erişimine açılıyor. Dolayısıyla, KPSS sınav giriş yerlerinin en geç 29 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor.
KPSS NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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