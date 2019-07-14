KPSS ÖATB sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman?
Memur olmak isteyen adayların katılım sağladığı, (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ilk oturumu 14 Temmuz tarihinde tamamlandı. Sınavın ardından adaylar, bir sonraki aşama olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihini ve sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ÖATB sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman?
644 bin 557 adayın başvuruda bulunduğu 2019-KPSS’nin A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) oturumlarının ilki geride kaldı. Öğretmen adayları, ÖSYM tarafından düzenlenen diğer bir oturum olan KPSS Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testine (ÖABT) yönelmiş durumda. Sınava hazırlanan adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden, KPSS Alan Bilgisi Sınavı belgelerini ve sınav tarihini araştırıyor. İşte, KPSS ÖATB sınavına dair bilgiler.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek.
Bu kapsamda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.
İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3. oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.
ÖABT SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS ÖATB sınav yerleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sayfası üzerinden TC. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapan adaylar öğrenebilecek.
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