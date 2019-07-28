KPSS ÖABT yorumları! Öğretmenlik alan sınavı (ÖABT) nasıl geçti?
KPSS ÖABT sınavı sonrası yorumlar araştırılmaya başlandı. Sınavda işaretledikleri sorularla ilgili yorumları araştıran vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. İşte, ÖABT yorumları ve sınav sonrası sorular hakkında detaylı bilgiler
KPSS ÖABT yorumları sınava giren birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Sınavın ardından diğer adayların sınavın nasıl geçtiğine dair yorumları görmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden detayları araştırılmaya başladı. Peki, KPSS ÖABT sınavı nasıl geçti? İşte, öğretmen adaylarının sosyal medya üzerinden paylaştığı ilk bilgiler
KPSS ÖABT YORUMLARI
@kilinckubra13
#öabt2019 konuşma becerisi ile ilgili soru sorup, paragrafta çocuğu konuşturmayan sınava ÖABT denir
@Ebubekir_kck
Bu kadar kolay sınav da net ortalaması nasil 20 küsur oluyor anlamiyorum #öabt
@sadecepetito
Nerde benim ezberlediklerim ey ÖSYM !
@evmuallimesi
Eğitim bilimlerinden sonra Öabt'de 2 adet İrem Öğretmenli soru çıkmasıyla sınav bana ne demek istiyor? Kanks çalışmadın ama atanacaksın mı? Kafamda deli sorular
@melikesenak
ÖABT ezdi geçti
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