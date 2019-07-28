KPSS ÖABT soruları ve sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM bilgisi
Öğretmen olabilmek için ön koşul olan ÖSYM'nin ÖABT sınavına giren adaylar, sonuçları araştırmaya başladı. Peki, KPSS ÖABT sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin sınavın ardından gündeminde yer alacak olan sorular ve sonuçlar hakkında bazı bilgiler
KPSS ÖABT sınav soruları ve sonuçları için adayların araştırması başladı. Sınavın ardından birçok aday, işaretledikleri soruların sağlamasını yapmak adına KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları için araştırmalarına başladı. Peki, KPSS ÖABT soruları ile birlikte sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS ÖABT SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
ÖSYM, KPSS ÖABT soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağına dair henüz bir bilgi vermezken, önceki sınav dönemleri dikkate alındığında soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından 2 gün içerisinde erişime açılacağı öngörülmektedir.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takviminde de belirttiği gibi KPSS sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle