KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı - Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Kısa bir süre önce gerçekleştirilen KPSS ÖABT oturumunun soruları ve cevap anahtarı için bekleyiş son buldu. Soru- cevap duyurusuyla birlikte KPSS ÖABT oturumunun sonuç tarihi de gündeme geldi. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2019-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilirler.
ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.
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