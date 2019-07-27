KPSS ÖABT sınavı saat kaçta yapılacak? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için bekleyiş devam ediyor. Sınava girecek olan adaylar, KPSS'ye kısa süre kala, sınav giriş belgesi ve KPSS ÖABT saat bilgilerini, internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, KPSS ÖABT sınavı saat kaçta yapılacak? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, sınav hakkında bilgiler.
2019-KPSS'nin son oturumu olan ÖABT, 28 Temmuz Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek. Aynı gün, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı da tamamlanacak. ÖABT'de uygulanacak testlerde alanlara göre 120 ve 150 dakika süre verilecek. Adayların yanlarında, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Peki, sınav saat kaçta başlayacak? İşte, KPSS ÖABT sınav saati ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek. 28 Temmuz'da düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişi izini verilmeyecek.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS ÖABT'ye girecek olan adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alacak. Adaylar, aday şifreleri ve TC No ile sisteme giriş yapacak.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ÖĞRETMENLİK ALANLARINDA 18 TEST UYGULANACAK
ÖSYM tarafından uygulanacak ÖABT kapsamında İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği testlerinde adaylara 75'er soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek. Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf Öğretmenlikleri ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği testlerinde ise süre 120 dakika olacak.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.
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