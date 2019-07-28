KPSS ÖABT sınavı saat kaçta ve kaç dakika sürecek?
KPSS ÖABT sınavı kaç dakika sürecek sorusu, sınava giren yakınlarını bekleyen birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. KPSS ÖABT sınavı saat kaçta ve kaç dakika sürecek sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan binlerce vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS ÖABT sınavı saat kaçta bitecek ve toplamda kaç dakika sürecek? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
KPSS ÖABT sınavı kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek soruları ÖSYM tarafından cevaplandı. Bu soruya alacakları cevaba göre yakınlarının sınav merkezlerinden saat kaçta çıkacağını öğrenebilecek olan vatandaşlar, detaylar için internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirdi. Peki, KPSS ÖABT alan sınavı saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?
ÖSYM'nin verdiği bilgilere göre KPSS ÖABT sınavı, 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Meslek dersleri ve öğretmenlik alanlarına dair gerçekleşecek olan sınav, bölümlere göre 120 ve 150'şer dakika sürecek.
150 dakikalık sınava girecek olan adaylar: İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
120 dakikalık sınava girecek olan adaylar: Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği, (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği (Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))
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