KPSS ÖABT sınavı ne zaman? 2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi
KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'nın 22 Temmuz'da, KPSS lisans alan bilgisi oturumlarının da 29 Temmuz'da tamamlanmasıyla birlikte, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) hangi tarihte yapılacağı, söz konusu sınava girmek için başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?
KPSS'de Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı ile lisans alan bilgisi oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte, gözler bu kez KPSS ÖABT sınavına çevrildi. Öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı KPSS ÖABT sınavının hangi tarihte yapılacağı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı KPSS ÖABT sınav tarihi…
KPSS ÖABT NE ZAMAN?
Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunlu. ÖSYM'nin yayınladığı bilgilere göre; 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 5 Ağustos'ta yapılacak.
ÖSYM BAŞKANI'NDAN ÖABT AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 2018'de sınav takviminin oldukça yoğun olduğunu ifade etti. Bu yılki KPSS'nin 22 Temmuz'daki ve bu hafta sonu yapılan oturumlarına toplam 1 milyon 918 bin 21 adayın başvuru yaptığını bildiren Özer, "ÖSYM, her hafta sonu sınav yapmaya devam ediyor. 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınava 306 bin 242 aday katılacak." dedi.
ÖABT NEDİR?
ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.
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