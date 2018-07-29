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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.07.2018 - 21:03, Son Güncelleme:

KPSS ÖABT sınavı ne zaman? 2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

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KPSS ÖABT sınavı ne zaman? 2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'nın 22 Temmuz'da, KPSS lisans alan bilgisi oturumlarının da 29 Temmuz'da tamamlanmasıyla birlikte, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) hangi tarihte yapılacağı, söz konusu sınava girmek için başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?

KPSS'de Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı ile lisans alan bilgisi oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte, gözler bu kez KPSS ÖABT sınavına çevrildi. Öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı KPSS ÖABT sınavının hangi tarihte yapılacağı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı KPSS ÖABT sınav tarihi…

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunlu. ÖSYM'nin yayınladığı bilgilere göre; 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 5 Ağustos'ta yapılacak.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN ÖABT AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 2018'de sınav takviminin oldukça yoğun olduğunu ifade etti. Bu yılki KPSS'nin 22 Temmuz'daki ve bu hafta sonu yapılan oturumlarına toplam 1 milyon 918 bin 21 adayın başvuru yaptığını bildiren Özer, "ÖSYM, her hafta sonu sınav yapmaya devam ediyor. 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınava 306 bin 242 aday katılacak." dedi.

ÖABT NEDİR?

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.

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